RoloinFesta (Associazione ODV che si occupa di promozione del territorio) presenta il ricco programma di iniziative del mese di giugno, all’insegna della voglia di ritorno alla normalità, ma adottando tutte le norme anti-covid previste. Per garantire la massima sicurezza per tutti gli eventi è obbligatoria la prenotazione.

Giovedì 17 giugno

alle ore 18 visite guidate a piedi alla ricerca della nostra storia

alle ore 20 aperitivo in piazza

alle ore 22 cinema in piazza con la proiezione del film di animazione UP ad ingresso gratuito

Domenica 20 giugno

alle ore 16.30 seconda edizione di Le Petit Tour visite guidate a bordo di un bus scoperto nei luoghi caratteristici fuori dal centro del paese

Giovedi 24 giugno

alle ore 18 visite guidate a piedi alla ricerca della nostra storia

alle ore 20 aperitivo in piazza

alle ore 22 cinema in piazza con la proiezione del musical The greatest showman ad ingresso gratuito

Sabato 26 giugno:

Serata della Reggianità presso la zona sportiva in via Sandro Pertini

alle ore 20 servizio ristorante con specialità reggiane

murales dedicato al cappelletto

murales dedicato al cappelletto alle ore 21.30 concerto di tributo al dialetto e alla tradizione reggiana con le Cagne Pelose

alle ore 22.30 concerto di tributo a Zucchero con le Canne da Zucchero

l’ingresso ai concerti è di 5 euro

Il commento del presidente di Roloinfesta Giorgio Rossi: Siamo molto felici ed orgogliosi di essere riusciti ad organizzare tutti questi eventi per il mese di giugno, non è stato facile e non era per niente scontato poco piu di un mese fa. Ci abbiamo creduto e per fortuna l’andamento positivo dell’evoluzione della pandemia ci ha rasserenato molto anche se non abbasseremo la guardia sul rispetto delle norme anti covid. Con queste iniziative Roloinfesta torna finalmente a fare ciò per cui è nata la nostra associazione: promuovere il territorio e le nostre tradizioni.

Per informazioni e prenotazioni cene e biglietti: 380 7667988 oppure roloinfesta@virgilio.it