Sulla A14 Bologna-Taranto, sono state annullate le chiusure della stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, che erano previste nelle due notti di martedì 15 e mercoledì 16 giugno.

Per consentire programmati lavori di pavimentazione, la stazione di Bologna Borgo Panigale, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, sarà invece chiusa dalle 22:00 di giovedì 17 alle 6:00 di venerdì 18 giugno.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.