Il Comune di Finale Emilia ha rilasciato da pochi giorni la sua piattaforma online per la promozione del territorio finalese, ScopriFinale.it. Dopo il successo di efinalese.it, per la promozione delle attività locali, il nuovo progetto lanciato dall’Amministrazione Palazzi è ScopriFinale.it, un portale online dove scoprire la storia, le tradizioni e i luoghi d’interesse.

“Abbiamo raccolto le storie e i luoghi simbolo del territorio finalese – spiega il Sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi – in un portale online che offre ai cittadini e ai turisti 33 approfondimenti storico-culturali, con fotografie e geolocalizzazione. Per noi la promozione del territorio è fondamentale ecco perché da alcuni mesi stiamo proponendo sui nostri canali social ogni settimana nuovi contenuti di approfondimento storico-culturale in formato video e foto.”

“ScopriFinale.it insieme a eFinalese.it sono un’opportunità per le attività locali – prosegue il primo cittadino finalese – colpite prima dal sisma del 2012 e poi dalla pandemia del 2020. Oggi raccontare il territorio significa far conoscere una comunità millenaria, nota come la Piccola Venezia degli Estensi, che vuole riscattarsi e tornare a lavorare e vivere in serenità. Ecco perché abbiamo deciso in fase di pandemia di eliminare il pagamento della TARI per le attività appartenenti a categorie colpite, così come abbiamo moltiplicato gli spazi pubblici per la consumazione abolendo il canone unico.”