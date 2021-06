Presentazione pubblica dei progetti finalisti e avvio della fase del voto. Il bilancio partecipativo del Comune di Vignola entra in una nuova fase. Martedì 15 giugno è in programma la presentazione dei progetti messi a punto da cittadini e associazioni: appuntamento alle 20.30 nel cortile interno della Biblioteca Auris (Per partecipare è opportuno registrarsi al link https: //partecipa.comune.vignola.mo.it/processes/bp/f/4/meetings/11).

Sarà possibile sentire direttamente dalla voce dei proponenti le idee, i dettagli e anche le curiosità collegate ad ogni progetto. I proponenti avranno due minuti ognuno per illustrare la propria proposta per la comunità. In contemporanea, sempre martedì 15 giugno, si passa alla fase di voto che si concluderà lunedì 5 luglio. Si potrà votare esclusivamente sulla piattaforma https://partecipa.comune.vignola.m o.it/. Com’è ormai noto, i progetti più votati saranno finanziati dall’Amministrazione comunale di Vignola fino all’esaurimento del budget disponibile (100.000 euro).