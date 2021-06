Tornano gli amatissimi appuntamenti immersi nella natura alle Salse di Nirano. Sabato 19 giugno “Riserve di gusto”, ore 15:30 ritrovo a Cà Tassi. Prepariamo il nocino nuovo e degustiamo il nocino 2020, con tanti consigli e ricette a cura del G.E.Fi.

Domenica 20 giugno “Suoni di terra”, ore 6:00 ritrovo a Cà Rossa. Concerto di musiche oniriche del duo POAN, suonate totalmente dal vivo con strumenti da tutto il mondo ed elementi naturali come sassi, foglie, acqua, gorgoglii e suoni della terra…per un’esperienza di benessere all’alba del solstizio d’estate, immersi nel paesaggio unico dell’area integrale delle Salse di Nirano. A fine esibizione e dopo un rifocillante caffè, i musicisti presenteranno al pubblico i segreti per comprendere i “paesaggi sonori”. Materiale necessario: stuoia, tappeto per la sistemazione in terra. A cura di Giacomo Barbari e Lorenzo Mantovani.

Le attività sono gratuito e verranno svolte nel totale rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19. Sarà obbligatorio l’uso della mascherina.

Prenotazioni online sulla pagina Facebook della Riserva o sul sito fioranoturismo.it. Per informazioni rivolgersi alla segreteria eventi: 0522 343238 e 342 8677118.