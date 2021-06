Un tour del volontariato con un ricchissimo calendario di laboratori per ragazzi e ragazze a partire dai 16 anni. Si chiama “Kresco” ed è il progetto estivo lanciato da “Il Posto Giusto – Infogiovani/Infolavoro” dell’Unione Colline Matildiche.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione di diverse associazioni con l’obiettivo di creare occasioni di contatto con il vasto mondo del volontariato.

In pratica si tratta di un tour itinerante nelle varie sedi delle associazioni per conoscere persone, luoghi e opportunità del volontariato. Il tutto divertendosi.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione scrivendo tramite Wa al numero 329.8896333 visto che la presenza è consentita a 10 persone per ogni giornata.

Si partirà il 16 giugno, alle 19, con “Passeggiando con i cani del Dog Village” di Montecavolo. Il 20 giugno, alle 15, “Volontari ai giochi di una volta alla Pinetina di Vezzano” con Uisp Reggio Emilia. Il 22 giugno, dalle 9 alle 13, “Volontari di natura all’oasi Lipu del Bianello”. Il 24 giugno, alle 10, “Graficamente-Lab disegno” al campetto da basket di via Cervi a Montecavolo insieme ad Anpi Quattro Castella. Il 29 giugno, alle 16, “Freestyle rap con Cypsilon” della Polisportiva Terre Matildiche. Il 30 giugno, alle 16, “Freestyle rap con Cypsilon” al parco di via Nenni a Montecavolo.

Nel mese di luglio saranno 5 gli appuntamenti: il 3 luglio, alle 16, “Video making” nella sala civica di via Morandi ad Albinea con Valore Aggiunto e Davide Ghizzoni; l’8 luglio, alle 8.30, “A piede libero! Riscoperta del territorio” per la raccolta dei rifiuti e la manutenzione dei sentieri insieme al centro sociale “I Giardini” di Vezzano; il 10 luglio, dalle 8.30 alle 12.30, “Dimmi chi sei, signor cane” per l’approccio all’educazione cinofila con la Protezione civile, nella sala civica di Albinea; il 14 luglio, alle 16.30, “Non solo pony” al circolo ippico Caval-Lotti di Vezzano e il 17 luglio, dalle 17 alle 20, “Dimmi chi sei, signor cane” per l’approccio all’educazione cinofila, con la Protezione civile alla sede del campo sportivo “Il Poggio” di Albinea.