Da martedì 15 giugno dalle ore 8.30 fino a fine lavori è prevista la chiusura totale di via Nirano (poco prima di via Chiesa) per lavori urgenti di Hera ai sottoservizi (tubature gas, acqua e fognature).

I percorsi alternativi per i residenti di via Chiesa e di via Cerreto, identificati nell’ordinanza sono i seguenti: da Sassuolo per Nirano: via Montanara – via per Montegibbio – Strada Provinciale 20 – via Fazzano e viceversa

Da Serramazzoni per Nirano: via Giardini Nord – via Rocca Santa Maria – via Cerreto e viceversa.-