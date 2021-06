Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi alte e sottili. Nelle ore pomeridiane sviluppo di nubi cumuliformi lungo i rilievi, dove non si escludono brevi rovesci sul crinale centro-occidentale.

Temperature minime comprese tra 19 e 21 gradi; massime comprese tra 28/29 gradi del settore costiero e 33 gradi delle pianure interne.

Venti deboli variabili e a regime di brezza lungo le coste. In serata tendenza sulle pianure a disporsi dai quadranti orientali e a rinforzare sul mare.

Mare poco mosso con tendenza a rapido aumento del moto ondoso in tarda serata, sino a divenire molto mosso in nottata.