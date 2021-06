Nella giornata di ieri è scomparso, dopo un malore che lo aveva colto alcuni giorni fa, il dottor Rinaldo Triglia, responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Anna. Un ricordo del dottor Triglia viene tracciato dal Sindaco di Castelnovo Monti, Enrico Bini: “A nome della comunità vorrei trasmettere alla famiglia, in particolare la moglie Mariangela e il figlio Gianluca, ai colleghi e agli amici del dottor Triglia vicinanza, affetto e gratitudine in questo momento di dolore. Gratitudine perché il dottor Triglia è stato un professionista estremamente capace, disponibile, in punto di riferimento per le tantissime persone assistite in Pronto soccorso in momenti di particolare fragilità e bisogno. E anche nel suo ruolo di dirigente sportivo, trasmettendo valori importanti ai tanti ragazzi con i quali ha collaborato, con l’AC Montagna e poi con l’Atletico Montagna”.

La Direzione e tutti i professionisti dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia si stringono alla famiglia in questo momento di grande dolore per la prematura scomparsa del Dr. Rinaldo Triglia.

Il Dr. Triglia era da 18 anni Responsabile del Pronto Soccorso di Castelnuovo ne’ Monti, incarico che ricopriva con tanto impegno e professionalità.

Molto preparato e sempre disponibile, si era distinto per l’amore per la sua professione e per una buona propensione organizzativa.

In questi anni Rinaldo Triglia è stato un punto di riferimento forte, sempre presente e disponibile, non solo per la Struttura che dirigeva ma per la sua comunità e per tutto il Dipartimento d’emergenza urgenza.

Se n’è andato un uomo mite e generoso, un medico preparato e sempre attento ai bisogni dei pazienti, un dirigente amato dai suoi collaboratori.

I funerali saranno celebrati domani, sabato 12 giugno alle ore 11 partendo dalle camere ardenti dell’Ospedale S. Anna per la Chiesa della Resurrezione di Castelnovo Monti ove verrà celebrata la S. Messa. Indi si proseguirà per il Cimitero di Costa de’ Grassi.