72 ore dopo, ancora loro. Pallacanestro Scandiano e Basketball Sisters Samoggia si trovano di fronte venerdì 11 giugno alle 20 dopo il recupero andato in scena martedì in terra modenese ed i punti in palio valgono parecchio: Fedolfi e compagne, che martedì hanno vinto e convinto, si giocano un importante match point salvezza e non vogliono lasciarselo sfuggire. Nota a margine: ritorna il pubblico al PalaRegnani, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. Gli arbitri dell’incontro sono De Santis e Campedelli di Modena.



