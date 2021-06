I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno eseguito i rilievi necessari per appurare le modalità di un incidente stradale che si è verificato alle 23:30 di ieri sulla diramazione tra la “Strada Provinciale 19” e la “Strada Provinciale 3”, in un tratto con limite di velocità a 40 km/h. Nell’incidente è rimasto coinvolto un 70enne italiano che si trovava in sella a un motociclo marca “Honda”, modello “CBR”. L’anziano, uscito fuori strada autonomamente, è deceduto. Si escludono responsabilità di terzi.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013