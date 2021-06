Una nuova domenica ricolma di appuntamenti per tutte le età quella che si profila al Barchessone Vecchio di San Martino Spino. “Percorsi d’arte tra ambiente e tradizione”, ha messo in programma per i più piccoli alle ore 16:00 un laboratorio di costruzione per fare e creare con le proprie mani, curato da Astronave Lab. Un’ora dopo alle ore 17:00 via alla passeggiata sui percorsi Nordic Walking nelle Valli, realizzata dall’Associazione Nordic Walking Outdoor Bassa Modenese. Alle ore 18:30 invece saranno le note del primo dei tre concerti in cartellone a giugno, con Alma Swing, a cura della Scuola di Musica C. G. Andreoli, che proporrà musica jazz francese e manouche. Prosegue intanto – fino al 27 giugno – la mostra “Le Radici del Futuro Work in Progress” (a cura del comitato promotore per la realizzazione dell’archivio “ArKiArkivio – Fabio Reggiani Architetto”) visitabile anche al sabato.

Si ricorda che: il Barchessone Vecchio è aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 15:30 alle 19:30; è possibile noleggiare gratuitamente biciclette e bastoncini da Nordic Walking messi a disposizione dal Comune di Mirandola. Inoltre tutti i sabati, dalle 16:00 alle 18:00, sarà possibile avventurarsi in bicicletta alla scoperta delle Valli accompagnati da un percorso sonoro realizzato dalla Compagnia Teatrale Koinè. I visitatori che parteciperanno, nel corso della stagione 2021, ad almeno 3 appuntamenti potranno ricevere un ricordo del Barchessone Vecchio, fatto a mano con la maestria e la cura del laboratorio Insetti Xilografici di Mirandola. In rispetto alle norme previste dall’attuale normativa Covid 19, tutte le iniziative si svolgeranno solo su prenotazione. Sarà possibile prenotare al numero 0535.29770, dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:00 o il lunedì e il giovedì pomeriggio, o al numero 320.4325732 solo di sabato e domenica pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:30, oppure scrivendo all’indirizzo mail barchessone@comune.mirandola.mo.it. Per i percorsi di Nordic Walking invece è necessario prenotare ai numeri 393 7881031/3386216834. Appuntamenti e novità della nuova stagione al Barchessone Vecchio è possibile consultare anche il nuovo sito www.terredeipico.it.

MIRANDOLA, DOMENICA 13 GIUGNO, IN PIAZZA COSTITUENTE, LO STORICO MERCATINO DEGLI HOBBISTI

Oggetti di antiquariato, articoli d’epoca, quadri, libri, giocattoli… è quanto sarà possibile trovare domenica 13 giugno in piazza Costituente a Mirandola in occasione dello storico mercatino degli hobbisti. L’appuntamento, fissato per ogni seconda domenica del mese, è ormai un punto di riferimento per tanti appassionati e curiosi mirandolesi e non, dati anche i tanti visitatori da Comuni e Province limitrofe. I banchi, al fine di osservare le misure anti-Covid, saranno opportunamente distanziati, mentre sarà messo a disposizione per i frequentatori gel igienizzante per le mani.

Come per il mercato tradizionale del sabato (ed altri appuntamenti di tipo mercatale) andranno osservate e saranno fatte osservare scrupolosamente le disposizioni anti covid. Sarà fondamentale mantenere almeno un metro di distanza tra le persone mentre è obbligatorio indossare sempre la mascherina protettiva ed igienizzare le mani prima di toccare la merce, dato che l’obiettivo è quello di garantire sicurezza per tutti.

Si ricorda che: in occasione del Mercatino Storico degli Hobbisti sono previste limitazioni e divieti alla circolazione veicolare per la zona in cui si svolgerà: Piazza Costituente, e nelle zone limitrofe in cui abitualmente si tiene la manifestazione.

MIRANDOLA, DOMENICA 13 GIUGNO, MENO PLASTICA E CITTÀ PIÙ PULITA COL NUOVO APPUNTAMENTO “PLASTIC FREE”

Il parecchio interesse suscitato, le numerose adesioni e la tanta plastica raccolta – ben più di 130 kg oltre ad altri oggetti ingombranti – sono stati tutti elementi che hanno portato ad un nuovo appuntamento con “Plastic Free”. Il nuovo evento (realizzato anche col patrocinio del Comune di Mirandola) che punta a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della tutela dell’ambiente attraverso la raccolta di plastica e rifiuti abbandonati è stato messo in calendario per domenica 13 giugno. Il ritrovo per chi desiderasse partecipare è stato fissato in via Maestri del Lavoro 38 (sede Aimag), alle ore 15.30.

Chiunque fosse intenzionato a partecipare dovrà iscriversi, obbligatoriamente e gratuitamente online, compilando per intero la modulistica a questo link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/13-giu-mirandola/. Tutti i volontari dovranno poi presentarsi al punto di ritrovo davanti alla sede dell’AIMAG in Via Maestri del Lavoro 38 e da lì verranno poi organizzati piccoli gruppi nel rispetto delle normative anti-covid. È necessario portare la mascherina personale, un paio di guanti da lavoro o giardinaggio e delle pinze, in caso non si possiedano verranno fornite da AIMAG. I minori di 16 anni dovranno essere accompagnati da un genitore ed è necessario scaricare, compilare e portare con sé il modulo cartaceo che compare all’atto della registrazione del genitore, chi non dovesse visualizzarlo può contattare direttamente i referenti Elisa Calzolari e Natascia Ferraresi, reperibili anche per ulteriori informazioni sull’evento (Contatti 333 5904100 – 348 1025071).

MIRANDOLA, DOMENICA 13 GIUGNO: LA SOM “IL PETTAZZURRO” RIPRENDE IL CENSIMENTO DEI VOLATILI NELLE VALLI

Dopo un lungo periodo di stop dove le attività si sono svolte con il contributo dei soli volontari, la S. O. M. Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”, riprende i censimenti mensili degli uccelli acquatici, invitando quanti interessati a partecipare domenica 13 giugno 2021 alle ore 8,00 presso la SOM.

Ad essere censite saranno le zone umide dei comuni di Mirandola, Finale Emilia e Concordia sulla Secchia (MO). In particolare le: Valli della Tomina, Valli le Partite, Valli di Fossa, Valli di San Martino in Spino, Valli di Massa Finalese. Si procederà suddivisi in squadre per i censimenti che termineranno indicativamente alle ore 12:00 circa. Tutti possono partecipare, dai più esperti, a quelli meno fino ai semplici curiosi. Si avrà l’opportunità di apprendere nozioni in merito all’identificazione degli uccelli, sul riconoscimento dei canti, sulle tecniche di censimento, oltre che andare alla scoperta di queste meravigliose valli, tra le più ricche di avifauna dell’Emilia. L’evento è gratuito ed aperto a tutti. Si invita a portare un abbigliamento idoneo alla stagione, stivali di gomma e/o calzature impermeabili., dato che i censimenti si terranno anche in caso di pioggia. È obbligatorio indossare la mascherina. Quanti interessati sono pregati di confermare inviando una mail a som@cisniar.it. Nel raggiungere la SOM, percorrendo via Montirone si prega di rispettare il limite di velocità di 30 kmh.