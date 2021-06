COVID 19, è ora possibile andare a fare il vaccino in Taxi e con lo sconto. Il Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con l’Agenzia della Mobilità, ha concordato con il Consorzio taxisti reggiani (Ctr), Gaspari viaggi S.a.s., Autoservizi De Pietri e Reggiana autoservizi (gruppo Saca) una tariffa agevolata per le persone che usufruiranno del Taxi e del servizio di Noleggio auto con conducente (Ncc) per recarsi a fare la vaccinazione anti Covid 19.

In base a questa convenzione, è previsto uno sconto del 20% sul prezzo sia sulle corse di andata che su quelle di ritorno ed eventualmente, se richiesta dal cliente, anche sulla sosta in attesa della vaccinazione. La riduzione sarà applicata per le corse in partenza dal Comune di Reggio in direzione di qualunque sede vaccinale.

Numeri utili: CTR – CONSORZIONE TAXISTI REGGIANI: 0522.452545; REGGIANA AUTOSERVIZI (Gruppo Saca): 0522.232168; AUTOSERVIZI DE PIETRI: 0522.433959; GASPARI VIAGGI S.A.S.: 348.2576798.