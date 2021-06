Nei giorni scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno predisposto una serie di controlli alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale presso le proprie abitazioni, al fine di verificare l’ottemperanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e le rispettive prescrizioni imposte.

Nel corso di tali controlli, i Carabinieri della Stazione di Campogalliano hanno tratto in arresto per il reato di evasione dagli arresti domiciliari un 37enne del luogo. A Bomporto, invece, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 41enne marocchino, raggiunto da ordine di carcerazione per violazione delle prescrizioni imposte degli arresti domiciliari accertate dai Carabinieri della Stazione di Bomporto nel maggio 2021.