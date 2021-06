“Cammino narrativo nel verde” è l’iniziativa organizzata dall’Azienda Speciale Bassa Reggiana e dal Coordinamento pedagogico per invitare le famiglie dei bambini e delle bambine che frequentano i nidi e le scuole dell’infanzia dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana un pomeriggio nel verde della golena guastallese con il botanico Villiam Morelli.

Ieri, lunedì 7 giugno 2021 alle ore 18,00, anche se sotto la pioggia, i partecipanti si sono ritrovati in zona Crostolina, a Guastalla. “È stata un’opportunità per scoprire luoghi del nostro territorio come risorsa da vivere e riproporre in famiglia nel tempo libero” hanno commentato.

L’esperto botanico Morello ha invitato i genitori rappresentanti a porre attenzione all’identificazione di alberi e piante autoctone, spiegando le loro caratteristiche botaniche, culinarie, mediche e i riferimenti culturali, filosofici e mitologici. Una vera e propria narrazione sul verde e nel verde.