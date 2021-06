Oltre 2.500 le adesioni per la Run 5.30 del prossimo venerdì 11 giugno, il progetto che dal 2009 fa correre l’Italia, promuovendo uno stile di vita attivo attraverso il binomio movimento e sana alimentazione. Un’edizione eccezionalmente diffusa, in cui i bolognesi potranno correre e camminare in libertà ognuno nel proprio luogo preferito della città, tutti accomunati dalla stessa iconica t-shirt, quest’anno a tonalità rosa-nere. Caratteristica di quest’anno è il rispetto delle regole e delle normative anti Covid adottate per contrastare la pandemia: non ci saranno partenza, arrivo e percorso condiviso, evitando così la formazione di assembramenti.

Nonostante le restrizioni, è tangibile la voglia di ripartire concedendosi un momento di leggerezza e libertà in movimento al sorgere del sole, dopo il lunghissimo periodo fermo. Questi i numeri delle prime tappe del tour 2021: Verona 1.000 partecipanti, Milano 2.000, Torino 2.500.

Run 5.30 è una corsa non competitiva che si svolge alle 5.30 del venerdì mattina per dimostrare coi fatti che scelte di vita healthy e smart sono alla portata di ognuno di noi… anche all’alba di un giorno lavorativo!

Run 5.30 è un progetto sostenibile e ad impatto zero, nato per ispirare le persone a prendere decisioni coraggiose e salutari… perché basta poco per essere felici!

La corsa è stata proposta a Bologna nel 2011 da un’idea di Sergio Bezzanti (pubblicitario) e Sabrina Severi (biologa nutrizionista): Run 5.30 ha saputo trasformarsi da un evento con 570 temerari in un progetto che nel 2019 (foto) – anno dell’ultima edizione – ha richiamato in tutta Italia 35.000 partecipanti.

In tutte le tappe del tour, la 5.30 dona da 1 a 2 euro per ogni iscritto a un progetto di

charity del territorio, dedicato alla scuola, a una onlus o ad un progetto realizzato dall’associazione che collabora con noi nella gestione dell’evento.

A Bologna il ricavato sarà destinato al progetto Uisp “Oplà! Lo Sport È Inclusione”: i fondi verranno usati per finanziare progetti di sport inclusivo dedicati alle persone con disabilità psicofisiche, riducendo i costi a carico delle famiglie e dei singoli partecipanti.

Inoltre, ogni anno migliaia di t-shirt vengono donate alla Protezione Civile.

È possibile iscriversi online su www.run530.com e presso UISP Bologna (via dell’Industria 20, Bologna).

Mercoledì 9 e giovedì 10 giugno, iscrizioni e ritiro t-shirt dalle 10 alle 18 presso Garden Bar (via Parisio 35, Bologna).

Costo dell’iscrizione: 15 euro.

Con l’iscrizione

T-shirt 5.30 e adesivo, vere e proprie icone della Run 5.30.

Foto e magazine della Run 5.30 scaricabili da www.run530.com Per saperne di più www.run530.com

Queste le città del tour 2021: Verona 14 maggio, Milano e Palermo 21 maggio, Torino

28 maggio, Modena 4 giugno, Bologna 11 giugno, Ferrara 18, Mantova e Bergamo 25,

Reggio Emilia 2 luglio, Venezia 9 luglio, Brighton (UK) 16 luglio e Riccione 23 luglio.