Con una delibera, nei giorni scorsi, la giunta maranellese ha dato il via libera al progetto esecutivo che riconfigurerà e renderà più sicuro l’incrocio stradale tra le Vie Trebbo nord, Magellano e San Giovanni Evangelista. L’intervento, che all’amministrazione costerà in tutto 46mila euro, completerà di fatto la recente riqualificazione dell’intera zona di Via Trebbo, che si è conclusa circa tre mesi fa. I lavori avranno inizio nel mese di luglio e termineranno entro la fine dell’estate.

“Il restyling di tutta l’area, nella quale già vige il limite dei 30 orari, consente innanzitutto una maggiore tutela dei pedoni – spiega Chiara Ferrari, assessore ai Lavori pubblici e alla Viabilità -, favoriti anche dall’eliminazione di diverse barriere architettoniche e dall’ampliamento dei marciapiedi. Ma l’intervento ha anche aumentato il decoro della zona e riordinato, oltre che aumentato, gli stalli per la sosta: ne traggono vantaggio sia le attività commerciali della zona in termini di attrattività, sia la Parrocchia per le sue attività religiose, ricreative e sportive. Come per i lavori precedenti, anche in questo frangente il progetto è stato condiviso con i residenti, che anche negli ultimi incontri di quartiere avevano ribadito l’importanza di un intervento all’intersezione di Via Magellano”.

L’incrocio in questione verrà dunque riasfaltato, risagomato e rialzato rispetto al piano stradale, in modo da renderlo più sicuro, più agevole per l’attraversamento delle ambulanze – nelle vicinanze c’è la sede Avap – e in modo da scoraggiare un’eccessiva velocità da parte dei veicoli. Sarà inoltre aggiornata anche la segnaletica. Nei mesi scorsi la riqualificazione, interamente finanziata con 90mila euro di contributi governativi, aveva interessato l’intersezione tra Via Trebbo e Via Veneto, la vicina Piazza Vasco de Gama e il tratto stradale compreso tra rotatoria del centro e Via Magellano, che fino a Via Veneto ha visto l’istituzione di un senso unico che ha contribuito a migliorare la viabilità del quartiere.

L’intervento sui marciapiedi aveva inoltre reso percorribile per i pedoni – comprese le carrozzine e i passeggini – l’intera ‘cornice pedonale’ dell’area percorribile, in piena sicurezza e continuità. Il numero dei posti auto è infine aumentato da 42 a 73, con la sosta libera confermata in tutta la zona, con l’unica eccezione del disco orario nei pressi della farmacia.