È possibile in autofficina vendere di più e vendere meglio? Alla domanda vuole rispondere il convegno promosso da Lapam Autoriparazione, che si svolge martedì 8 giugno 2021 alle. ore 21 in modalità webinar in occasione del Congresso della categoria.

Cosa rappresenta il momento dell’accettazione in auto officina? È prima di tutto un’operazione commerciale e, a differenza della diagnosi che è un’operazione puramente tecnica, è il momento in cui si hanno tra le mani la soddisfazione del cliente, che è colui che da continuità al lavoro in officina, e l’organizzazione efficiente ed efficace dell’azienda. Nella serata interverranno il Presidente Confartigianato Autoriparazione Alessandro Angelone e quello di Lapam Autoriparazione Daniele Michelini, seguirà la presentazione dei dati sul settore da parte dell’Ufficio Studi Lapam, interverrà poi Vittorio Jonesti, fondatore di Officina Efficiente un punto di riferimento in Italia, che parlerà degli aspetti più rilevanti dell’accettazione in officina.

Al termine della parte pubblica, aperta a tutti gli interessati, ci sarà il rinnovo del consiglio direttivo Lapam Autoriparazione in occasione del XXI congresso Lapam. L’evento sarà in modalità webinar tramite Google Meet, gli iscritti riceveranno il link per partecipare qualche ora prima dell’iniziativa. Per iscriversi www.lapam.eu.