Nella mattinata di oggi i carabinieri della stazione di Bibbiano, su input della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Reggio Emilia, sono intervenuti nel parco Manara di quel comune, dove era stato perpetrato un furto all’interno del chiosco bar. Ignoti ladri, nella notte, previa effrazione di un infisso, sono entrati nei locali asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, bevande e generi alimentari vari.

Complessivamente i danni sono ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Bibbiano competenti per territorio e che hanno curato il primo intervento, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.