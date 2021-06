Utilizzando una carta di credito smarrita, ha acquistato su Amazon 700 euro di gift card che ha poi utilizzato per acquistare generi alimentari e beni di prima necessità ma anche trucchi, uno smartphone e occhiali. A scoprirlo i carabinieri della stazione di San Polo d’Enza che con l’accusa del reato continuato di indebito utilizzo di carta di credito smarrita hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 35enne di Parma.

A rivolgersi ai carabinieri di San Polo d’Enza è stata la vittima, ovvero l’intestataria della carta di credito, una 75enne pensionata reggiana. La stessa dopo essersi accorta di aver smarrito la carta di credito, esaminava l’estratto conto verificando che la carta era stata utilizzata da ignoti per acquistare su Amazon 700 euro complessivi di gift card, ovvero una sorta di carte regalo prepagate che consentono di tutte le compere reputate adatte alla propria situazione, senza alcuna esclusione. E in effetti attraverso tali gift card gli accertamenti dei carabinieri sampolesi hanno consentito di accertare che erano stati acquistati 20 rotoli di Scottex, 10 vaschette di salumi misti, 10 confezioni di riso, confezioni di fagioli e di acqua, una decina di confezioni di salviette ma anche tende per cameretta, uno smartphone, scarpe con i tacchi e occhiali da vista.

I militari sampolesi attraverso mirate indagini telematiche sul sito Amazon imputavano gli acquisiti delle gift card all’odierno indagato a carico del quale venivano acquisiti incontrovertibili elementi di responsabilità anche ai successivi acquisti. Accertati i fatti per l’uomo scattava la denuncia inoltrata dai carabinieri di San Polo d’Enza alla Procura reggiana in ordine ai citati riferimenti normativi violati.