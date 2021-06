Due giovani feriti, tra cui uno che ha rifiutato le cure ed altro giudicato guaribile in 15 giorni, 5 ragazzi denunciati con l’accusa di concorso in rissa aggravata dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia: questo, a grandi linee ,il bilancio di una rissa verificatasi ieri sera nella movida di Piazza Fontanesi sino all’arrivo dei militari dell’Arma reggiani che hanno soccorso i feriti e rintracciato i coinvolti. Protagonisti 5 giovani che se le sono date di santa ragione fino al deciso intervento dei Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia.

Il motivo di questi momenti degni delle più violente liti sono ancora all’esatto vaglio dei Carabinieri anche se, stando ai primi accertamenti, sarebbero da ricondurre ad attriti ed offese reciproche avvenute per l’accesso all’interno di un locale pubblico posto in Piazza Fontanesi, luogo dove ha vita la movida reggiana. Futili motivi che hanno generato appunto la rissa con l’intervento dei carabinieri reggiani. I cinque coinvolti, tutti abitanti a Reggio Emilia, aventi un’età compresa tra i 21 e i 25 anni, sono stati quindi denunciati per rissa aggravata.