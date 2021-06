Uscito da un supermercato di Reggio Emilia, dopo aver fatto spesa, ha raggiunto la sua auto in sosta nell’attiguo parcheggio, constatando che la stessa aveva un pneumatico forato. Mentre si apprestava a cambiare la ruota è stato avvicinato da un cittadino che gli ha fornito la targa dell’auto a bordo della quale era fuggito colui che gli aveva volontariamente bucato la ruota. L’uomo, un pensionato 62enne, si è quindi presentato ai carabinieri di Bagnolo in Piano denunciando l’accaduto anche perché, nel recente passato e nello stesso parcheggio, aveva già cambiato le gomme altre due volte e in una circostanza peraltro era stato derubato del borsello lasciato nell’abitacolo proprio mentre era impegnato a sostituire la ruota.

Nell’odierno caso l’autore del danneggiamento è stato identificato dai carabinieri di Bagnolo in Piano: si tratta di un 38enne di Reggio Emilia che è stato denunciato alla Procura reggiana con l’accusa di danneggiamento aggravato. A lui i carabinieri sono giunti grazie alla preziosa testimonianza di un cittadino che oltre a fornire la targa, ha permesso ai carabinieri di indirizzare le attenzioni investigative sul 38enne proprietario del mezzo, in apposita seduta di individuazione fotografica l’ha riconosciuto quale autore del danneggiamento.

Sul 38enne, visto anche il suo “pedigree” ricco di precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, stanno ora convergendo le indagini dei carabinieri. L’ipotesi dei militari e che lo stesso non sia un semplice vandalo ma molto probabilmente un possibile ladro chirurgico che fora appositamente le gomme per distrarre l’utilizzatore dell’auto che viene derubato allorquando è impegnato nelle operazioni di sostituzione del pneumatico. In assenza tuttavia di elementi oggettivi e ulteriori riscontri, allo stato nessuna altra ipotesi è stata contestata all’uomo.