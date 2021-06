Alla vista della pattuglia dei carabinieri si è allontanato dai pressi del parcheggio del supermercato Conad di via Corti a Scandiano, per raggiungere quello della Coop di via Statale della stessa cittadina dei Boiardo. Qui è stato avvicinato da un cliente che ha lasciato cadere nell’abitacolo dell’auto del pusher una banconota per poi ricevere una dose di cocaina. Il movimento non è passato inosservato ai carabinieri di Scandiano che, insospettiti per il precedente repentino allontanamento, a mezzo di una pattuglia civetta, opportunamente allertata, hanno seguito l’auto del pusher intervenendo all’atto dello scambio.

Per questi motivi con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio i carabinieri di Scandiano hanno arrestato un 20enne albanese, in Italia senza fissa dimora, sequestrandogli sia la dose che stava cedendo al cliente che ulteriori 18 dosi di cocaina trovate in sua disponibilità. Oltre alla cocaina i carabinieri sequestravano la banconota da 50 euro che il cliente aveva lasciato cadere nell’abitacolo dell’auto unitamente a 455 euro in contanti trovati in disponibilità del 20enne che al termine delle formalità di rito è stato ristretto a disposizione della Procura reggiana. Nei guai anche il cliente, un 55enne di Scandiano che verrà segnalato quale assuntore.

L’origine dei fatti nella tarda mattina di ieri quando all’altezza del parcheggio della Conad di via Corti una Volkswagen Golf alla vista della pattuglia dei carabinieri invertiva la marcia allontanandosi. La condotta sospetta veniva segnalata ai colleghi con auto civetta, che gravitava in zona, che intercettata l’auto la seguivano sino al parcheggio del supermercato Coop dove si fermava. Al riguardo gli operanti potevano osservare che all’autovettura in sosta si avvicinava un motociclista che lasciava cadere una banconota all’interno della autovettura con il conducente che a sua volta allungava la mano verso quella del centauro. I carabinieri a questo punto intervenivano bloccando i due recuperando da una parte un involucro contenente una dose di cocaina e sul sedile anteriore destro dell’auto una banconota da 50 euro. Accertati i fatti i militari procedevano a perquisizione personale del conducente dell’auto, trovato in possesso di una scatolina in rame con 18 dosi di cocaina del peso di 14 grammi circa nonché di 455 euro ritenuti provento dello spaccio anche alla luce dello stato di nullatenenza del giovane che veniva quindi arrestato. Al termine delle formalità di rito veniva ristretto a disposizione della Procura reggiana.