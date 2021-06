Le regole della Fondazione Enasarco in ambito pensionistico propongono diritti e doveri ben definiti che non sempre coincidono con quelle Inps ed è bene che gli agenti di commercio ne prendano atto al fine di individuare le opportunità che possono essere colte. A questo proposito, Usarci, la categoria degli agenti di commercio Lapam, si mette a disposizione per valutare le possibili situazioni pensionistiche a cui questa categoria di imprenditori può fare riferimento.

Per approfondire il tema, importante ma ancora poco trattato, Usarci ha organizzato un webinar per lunedì 7 giugno dalle ore 17 alle 18.30 in occasione del rinnovo del Consiglio direttivo degli agenti di commercio per il XXI Congresso Generale Lapam. Interverranno Massimo Tagnin, Presidente Usarci Lapam, Gianluca Levratti, responsabile patronato Inapa e Daniela Bortoli, responsabile Usarci Lapam.

Il seminario è aperto al pubblico sino al termine dell’intervento dei relatori, seguirà poi una parte privata riservata agli associati Lapam per l’elezione del consiglio direttivo degli agenti di commercio. L‘evento si terrà in modalità webinar con Google Meet e gli iscritti riceveranno il link di collegamento qualche ora prima dell’evento.