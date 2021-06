I Carabinieri della Stazione di Imola hanno avviato le indagini per furto aggravato e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, a seguito del ritrovamento di dieci reperti d’interesse culturale, che sono stati abbandonati davanti al cancello di un deposito comunale. Alla vista dei reperti, costituiti da vasellame vario in ceramica e provenienti dalla “Necropoli di Adria”, un dipendente comunale ha informato immediatamente i Carabinieri. I militari intervenuti hanno avviato le indagini per risalire al luogo esatto del trafugamento dei reperti risalenti al III secolo a.C. e agli autori che ne hanno preso parte.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013