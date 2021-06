Poco dopo la mezzanotte, a Rovinella di Montecreto, incendio di legna sotto un porticato. Le fiamme hanno raggiunto il tetto estendendosi anche nella parte sopra l’abitazione adiacente. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito il rogo si propagasse. L’abitazione al momento non è occupata. Danni rilevanti, cause in corso di accertamento.



