Sulla A1 Milano-Napoli e sul Raccordo di Casalecchio, sono state annullate le seguenti chiusure notturne:

sulla A1 Milano-Napoli:

-è stata annullata la chiusura che era prevista dalle 22:00 di domenica 6 alle 2:00 di lunedì 7 giugno, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e quello con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze;

-è stata annullata la chiusura che era prevista dalle 2:00 alle 6:00 di lunedì 7 giugno, del tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e quello con la A14 Bologna-Taranto, verso Milano;

sul Raccordo di Casalecchio:

-è stata annullata la chiusura che era prevista dalle 2:00 alle 6:00 di lunedì 7 giugno, dello svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, da Ancona verso Milano. Di conseguenza, sarà regolarmente aperta anche la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso Milano.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 e dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 6:00 di giovedì 10 giugno, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Milano.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Modena sud, sulla stessa A1, o di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena, di competenza Autostrada del Brennero;

-nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Secchia est”, situata nel tratto compreso tra Modena nord e l’allacciamento con la A22 Brennero-Modena.

Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 4, alle 6:00 di sabato 5 giugno, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata verso Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Modena sud.

Sulla A13 Bologna-Padova, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Rovigo sud Villamarzana e Occhiobello, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 giugno.

Sempre sulla A13, per consentire lavori di manutenzione della scarpata e delle opere in verde, in orario notturno, dalle 22:00 di sabato 5 alle 6:00 di domenica 6 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la SS16 adriatica e rientrare sulla A13 alla stazione di Boara.

Infine, per consentire interventi ai giunti di dilatazione del ponte sul canale Roncajette, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 giugno, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova sud e Padova Zona Industriale, in direzione della A4 Torino-Trieste.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova sud, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Primo Maggio, Corso Kennedy, Corso Stati Uniti, per rientrare sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.

Sempre sulla A14, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia che sovrappassa la SS72 di San Marino, collegamento tra la Strada Statale e il piazzale esterno della stazione, sarà necessario chiudere la stazione di Rimini sud, dalle 6.00 di lunedì 7 alle 23:00 di domenica 20 giugno, in modalità continuativa, come di seguito indicato:

-sarà chiusa l’entrata della stazione di Rimini sud, in entrambe le direzioni, verso Bologna e Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Rimini nord o di Riccione;

-sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita della stazione di Rimini sud, in direzione di San Marino.

In alternativa, chi è diretto verso San Marino, potrà percorrere la SS72 verso la SS16 adriatica e seguire poi le indicazioni per San Marino, sulla viabilità ordinaria.