Domani, venerdì 4 giugno a partire dalle ore 11,30, in occasione della visita ufficiale a Sassuolo del colonnello André Luiz dos Santos Franco, Addetto Militare del Brasile presso l’Ambasciata brasiliana a Roma, verrà deposta una corona al monumento sulla rotonda di Via Circonvallazione, all’altezza dell’incrocio con via Della Pace, che ricorda i “Pracinhas” (soldatini), i militari brasiliani che nel 1944 arrivarono in Italia per combattere a fianco delle forze alleate e liberare il paese dall’occupazione nazi fascista e che svolsero un ruolo determinante nella liberazione della nostra città.



