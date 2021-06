Si trovava nei pressi di un parco cittadino quando è stata avvicinata da un giovane a lei sconosciuto. Prima i complimenti, poi la richiesta del suo profilo Instagram ed infine, nonostante i dinieghi, l’ha afferrata alle spalle stringendola forte e baciandole le spalle. Quindi la richiesta di un bacio per poi allontanarsi. Per questi fatti, che risalgono alla sera del 29 maggio scorso, i carabinieri della stazione di Corso Cairoli, a cui la vittima – una 24enne abitante in città – si è rivolta, con l’accusa di violenza sessuale hanno denunciato alla Procura reggiana un 25enne incensurato residente a Reggio Emilia.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, la vittima si trovava nei pressi di un parco cittadino quando è stata avvicinata dal giovane sconosciuto che ha cominciato a chiederle se era sola, se era single per poi dirle che era bellissima. La ragazza continuava a camminare, facendo presente di essere fidanzata, mentre il giovane la seguiva chiedendole il profilo Instagram per iniziare un’amicizia. Nel contempo il ragazzo gli mostrava il suo profilo che la ragazza fotografava per poi proseguire per la sua strada. A questo punto lo sconosciuto l’afferrava alle spalle stringendola forte al suo corpo e nello stesso tempo le baciava le spalle chiedendole con insistenza di darle un bacio. A quel punto la giovane reagiva in maniera vemente, spingendo il ragazzo che a quel punto desisteva da ulteriori intenti allontanandosi. La vittima quindi si rivolgeva ai carabinieri della stazione di Corso Cairoli formalizzando la denuncia. Le indagini dei carabinieri partivano proprio dalla foto del profilo Instagram che la ragazza aveva fatto e che consentiva ai militari di indirizzare le attenzioni investigative sull’odierno indagato. A suo carico i militari acquisivano elementi di responsabilità, tra cui il certo riconoscimento in apposita seduta di individuazione fotografica da parte della vittima, motivo per cui lo stesso veniva denunciato.