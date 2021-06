Ricominciano gli incontri culturali della biblioteca Cionini con Forum-UTE, l’associazione che, ideata nel 1996 dalla Prof.ssa Viviana Romanori e sviluppata con molteplici attività da Danira Guidetti, compie 25 anni. Si ricomincia con due incontri sulla poesia di Dante nell’anniversario dei 700 anni dalla morte, caratterizzati dalla performance di studenti e adulti.

Il 6 giugno si parte con “Dante e l’amicizia”, tema approfondito dalla Prof.ssa Ghermandi del Muratori, nota cultrice di poesia italiana, ideatrice della rubrica Poesia ad alta voce (in onda sul canale radio della scuola, Radio MSC). Sarà affiancata da tre suoi ex studenti liceali, ora universitari, appassionati di poesia e teatro.

In autunno è previsto un secondo incontro sulla poesia dantesca “a memoria”, per sottolineare questa peculiarità dello studio e della recita ad alta voce dei testi in volgare del sommo poeta.

Forum-UTE, a complemento delle celebrazioni dantesche, organizza in data 11 giugno una visita alla mostra su Dante a Forlì, guidata da Luca Silingardi.