Pubblicato sul sito della Fondazione di Modena l’elenco definitivo degli enti pubblici ammessi al contributo e dei soggetti privati ammessi alla fase 2 del Bando Mi metto all’Opera.

Con il bando Mi metto all’Opera la Fondazione rinnova il suo sostegno alle realtà che operano in settori culturali duramente colpiti dalla pandemia, garantendo continuità progettuale e organizzativa ai soggetti del territorio. Al contempo promuove con gli stessi un percorso d’innovazione volto a supportarne lo sviluppo organizzativo. I progetti dovranno avere per oggetto un “prodotto artistico” o un “luogo della cultura”, oppure rientrare nell’ambito del “welfare culturale”. L’importo complessivo messo a disposizione dalla Fondazione è di un milione 275 mila euro, così distribuiti: 500.000 euro per i progetti presentati da soggetti privati; 775.000 euro per i progetti presentati da Enti locali.

I soggetti privati ammessi alla seconda fase del bando riceveranno a breve specifiche comunicazioni circa gli esiti analitici della valutazione e le informazioni per la partecipazione alle attività di accompagnamento previste in fase 2. L’elenco dei soggetti ammessi è consultabile sul sito della Fondazione di Modena www.fondazionedimodena.it