Uno Spazio, adiacente alla storica sala di via Guidelli proprio sotto la ristrutturata torre simbolo della città, pronto ad ospitare per l’estate 2021 numerosi eventi Live di Teatro musica e non solo.

“Ci siamo presi a carico l’allestimento, la direzione tecnico artistica e anche la gestione in merito a tutte le norme di sicurezza. Siamo convinti che lo sforzo verrà sicuramente ripagato dal nostro pubblico” spiega il D.A. Matteo Bartoli.

Tutti i giovedì ospite la Famiglia Artistica Reggiana che sceglie la nostra location per proporre i loro eventi per tutta l’estate. (interviste, concerti live, dibattiti).

Tutti i mercoledì, a partire dal 9 giugno fino al 28 luglio, andrà in scena Gran Varietè. Sette differenti e diverse puntate per riproporre il varietà televisivo degli anni 60-70-80. “Quando la gioia era negli occhi delle persone. E quella gioia, quella spensieratezza, la vogliamo ritrovare e vedere negli occhi del nostro pubblico”.

Il 4 giugno, con replica il giorno seguente, debutta Cuore di Marmo. Una commedia poetica divertente e che vede una firma prestigiosa come quella del Maestro Antonio Fava. Sempre Antonio Fava firma la regia dello spettacolo Ma dove ci siamo infognate. Una commedia che vede sul palcoscenico 5 ragazze provenienti da 5 differenti paesi (Cile, Brasile, Albania, Turchia ed Egitto).

Perché uno stop è uno stop è il nuovo progetto proposto da Matteo Bartoli con Ennio Cantoni e Monica Mirandola. Continua la programmazione con le artiste e gli artisti, Francesca Bianchi, Andrea Carnevali, Ilaria Carmeli, Damiano Scalabrini Antonio Guidettie Francesco Lenzini che propone un Rinascimento Happy Hours di grande rilievo culturale.

Per tutte le informazioni e per le prenotazioni dei biglietti contattare la segreteria del Teatro.