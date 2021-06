Primo importante tassello per la Green Warriors Sassuolo versione 2021 – 2022: a guidare la formazione neroverde nel suo quarto campionato di Serie A2 sarà infatti Maurizio Venco.

Quello di Venco non è certo un nome nuovo nel mondo della pallavolo: in modo rigorosamente cronologico, ricordiamo la sua importante avventura a Mondovì, iniziata nella stagione 2011 – 2012: in quattro anni, Coach Venco ha portato la formazione monregalese dalla B2 alla A2, successo maturato con l’80% di giocatrici cresciute “in casa”.

Dopo aver ottenuto la promozione con Mondovì, si sposta alla Lilliput SettimoTorinese e anche qui imbastisce un importante lavoro sul settore giovanile, contribuendo alle crescita di molte atlete oggi impegnate nei massimi campionati italiani. A Settimo, Venco è impegnato per la prima volta in carriera nel campionato di Serie A2 (stagione 2016 – 2017) ed ottiene la salvezza, con la maggior parte del roster formato da giovani atlete provenienti dal vivaio. Nella stagione ’17 – ’18 è sempre alla Lilliput, impegnato nel campionato di B1: qui per la prima volta la sua strada e quella di Sassuolo si incrociano, nella finale play off dove la formazione neroverde conquistò la promozione in A2.

Dopo Settimo, si sposta poi a Biella, prima in B2 e poi in B1 (2018 – 2020).

Nella stagione 2020 – 2021, Coach Venco approda infine a Sassuolo in cui ricopre il ruolo di capo allenatore delle nostre formazioni di Under 17 ed Under 19 di Eccellenza Regionale.