Orticelli Ribelli e Giardini resistenti punta all’Agenda 2030 e diventa un progetto che intreccia educazione alla sostenibilità, autoproduzione e orticoltura, educazione all’uguaglianza di genere, costruzione di comunità forti, attive e inclusive.

Il progetto viene finalmente festeggiato in un evento dedicato alla comunità. Laboratori per famiglie, conferenze, concerti, spettacoli, presentazione dei percorsi scolastici svolti. Una festa che condensa nel parco del Centro Cultura Multiplo le buone pratiche che ci impegniamo a sostenere e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in cui crediamo.

“Ad Orticelli Ribelli Festival si intrecciano la gioia del cibo, la consapevolezza dell’impatto sull’ambiente di ciascuno, l’urgenza di lavorare insieme per un mondo più inclusivo, l’importanza di costruire la vera e duratura uguaglianza di genere nelle azioni e nelle parole della nostra cultura, la forza della cooperazione come mezzo per unire potenzialità differenti e trasformarle in progetti realizzati che facciano il bene della comunità.” Questa è la dichiarazione degli organizzatori

Tutto questo e tanto divertimento è Orticelli Ribelli e Giardini Resistenti Festival.

“Orticelli Ribelli è la sintesi di un lavoro di squadra straordinario” dichiara la Sindaca di Cavriago Francesca Bedogni. “Ringrazio Iren, sempre al nostro fianco nelle iniziative di educazione e sensibilizzazione ambientale, ringrazio il Teatro dell’Orsa, Ecosapiens, Gomma Pane Lab, il Nucleo Ortisti Cavriago, l’Associazione Carmen Zanti e tutte le persone che sostengono e collaborano a questa iniziativa così costruttivamente “ribelle”.

Il festival prende il via sabato 5 – giornata mondiale dell’ambiente – e prosegue domenica 6 giugno, con un programma denso di attività dedicate all’agricoltura sostenibile, uguaglianza di genere, promozione e valorizzazione delle diversità, inclusione sociale. Poi nel mese di giugno si svolgeranno 3 eventi diffusi sul territorio.

Alle ore 16.00 inauguriamo il Roseto delle donne valorose con Teatro dell’Orsa. Il lavoro di progettazione condivisa con studentesse e studenti della Scuola Secondaria di I Grado G. Galilei arriva a compimento con la messa a dimora e presentazione delle nove rose per altrettante Donne Valorose. Non mancate!

Alle ore 17.00 presentiamo il libro Le ragazze salveranno il mondo, attraverso una chiacchierata tra l’autrice Annalisa Corrado e Monica Morini. Un’occasione per parlare di uguaglianza di genere e confrontarsi rispetto a questo tema urgente per le nostre comunità.

E la sera? Non vi lasciamo nè a bocca, nè ad orecchie asciutte!

Alle ore 18.00 Sinfonie Ribelli – con Gaetano Nenna e Lucia Donadio di TeatrO dell’Orsa. Le note del pianoforte e una voce disobbediente accendono visioni e passioni evocando la forza irriverente di Miriam Makeba, Milva, Monica Vitti, nel Giardino delle Donne Valorose.

Aperitivo con birre artigianali, vini naturali, erbazzone ed altre prelibatezze a km0 con Cantina Garibaldi.

Domenica 6 giugno 2021, parco del Multiplo a partire dalle 16.00 tre laboratori per famiglie su prenotazione:

• Zdas: laboratorio di creazione di setacci artistici in argilla rossa per la semina negli orti.

Dai 5 anni in su. Con Gommapane Lab.

• Ortisti clandestini: laboratorio di guerrilla art e guerrilla gardening. Dai 5 anni in su. Con Nucleo ortisti Cuariegh.

• Bugs hotel: laboratorio di costruzione di una baita di legno per insetti. Dai 5 anni in su. Con Ecosapiens.

Tutte le info su programmi e modalità di prenotazione su www.orticelliribelli.it

“Non è un caso che il primo festival in presenza parli di Sostenibilità e si svolga al Centro Culturale Multiplo”, conclude l’assessore all’ambiente Luca Brami “perché al di là della bellezza del luogo è la cultura ad essere la leva strategica fondamentale per guidare il processo di cambiamento in atto verso la sostenibilità.”