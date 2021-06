“Iniziando con le storie di sempre. Un viaggio tra racconto, emozioni e musica”. Ricordi e aneddoti di un cantautore che ha raccontato le emozioni con dolcezza e simpatia. Piccole e grandi storie della quotidianità, speranze, confessioni, lampi d’allegria e momenti di tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, come annotazioni in un diario della memoria. Moderatrice Clarissa Martinelli.

L’appuntamento è per il 20 giugno, alle ore 21:00 presso il Parco della Resistenza di via Canzio Zoldi. In caso di pioggia presso la Sala Civica “E. Ferraresi” Piazza I Maggio, 19

Prenotazione obbligatoria a partire dal 6 giugno 2021: telefono 059 6789220 negli orari di apertura della Biblioteca: martedì, mercoledì 9 – 12.30 e 14.30 – 18.30, giovedì e venerdì 14.30 – 18.30, sabato 9 – 12.30. E-mail biblioteca1@comune.novi.mo.it

Leggi il programma completo della rassegna: https://www.festadelracconto.it