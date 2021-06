Letture, musica, giochi e intrattenimenti per un’estate che metterà al centro le voci dei piccoli cittadini e cittadine. Comincia il 3 giugno dalla Collina delle Fiabe la rassegna “Al Giovedì comandiamo noi”, ciclo di appuntamenti dedicato a bambine, bambini e famiglie, promosso dal Comune di Castelnuovo Rangone.

Giovedì 3 giugno alle 18 l’area del Parco Rio Gamberi popolata da Pinocchio, Biancaneve e dagli altri personaggi delle favole ospiterà “Alla Collina delle Fiabe… con Gianni Rodari e Emanuele Luzzati”, incontro nel quale Sara Tarabusi della Libreria “Castello di Carta” guiderà i partecipanti alla scoperta delle favole strampalate di Gianni Rodari e delle straordinarie illustrazioni di Emanuele Luzzati, nel 100° anniversario della nascita del grande scenografo genovese.

La rassegna lascerà ampio spazio anche alla musica: il 10 e il 17 giugno alle 18 Giacomo Barbari dell’associazione “Il Flauto Magico” porterà al Parco Rio Gamberi (lato baracchina) “Il suono del ritmo”, giochi di musica con corpo, voce e movimento. Il primo incontro è rivolto a bambine e bambini dai 7 agli 11 anni, il secondo per la fascia d’età 3-6 anni.

Giovedì 24 giugno alle 17 nella biblioteca comunale “Alessandra Lori” di Montale sarà tempo di “Filosofare. Filosofia con i bambini – Terra chiama Marte”, un laboratorio filosofico dedicato a bambini dai 7 ai 10 anni, proposto da Prisca Amoroso.

L’ultimo giovedì dedicato ai più piccoli è quello dell’1 luglio, con il Parco Giovane Holden che dalle 18 ospiterà “Famiglie in gioco!”, una proposta del Centro per la Famiglie dell’Unione Terre di Castelli: giochi da tavolo per genitori con bambine e bambini dai 6 agli 11 anni, un modo per divertirsi insieme e allo stesso tempo fortificare il legame genitori-figli.

Tutti gli appuntamenti sono ad accesso libero e gratuito su prenotazione (per iscriversi, contattare la Biblioteca di Castelnuovo al numero 059-534874, con WhatsApp al 335-1817943 oppure via mail a biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-rangone.mo.it), nel rispetto delle norme anti Covid i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina. In caso di maltempo, le iniziative saranno rimandate a data da destinarsi.