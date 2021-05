Avanzano i lavori avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) per la riqualificazione e l’innalzamento degli standard di sicurezza degli impianti tecnologici della galleria ‘Casina’, lungo la strada statale 63 “del Valico del Cerreto” nel comune di Casina, in provincia di Reggio Emilia.

Per consentire l’esecuzione della fase conclusiva degli interventi, la chiusura del tratto interessato (dal km 80,820 al km 82,370) è stata prorogata fino venerdì 25 giugno. Il traffico resta deviato sulla viabilità comunale con indicazioni in loco.

In questa fase i lavori riguardano, in particolare, l’adeguamento dei marciapiedi interni, il montaggio dei pannelli laterali, l’installazione della segnaletica luminosa e dei pannelli di emergenza. Sono stati invece conclusi gli interventi di adeguamento delle cabine di fornitura elettrica, dell’impianto di scolo della calotta e di sistemazione dell’impianto di scarico del sistema antincendio.

L’ultimazione degli interventi di riqualificazione e adeguamento degli impianti tecnologici della galleria Casina, per un importo totale di circa 9 milioni di euro, è prevista per la fine dell’estate.

