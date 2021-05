La Fondazione Rotary, Ente filantropico del Rotary International, che coopera con l’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti (USAID), è nuovamente intervenuta nella giornata del 26 maggio scorso per donare sei Chromebook all’Istituto “Elsa Morante” di Sassuolo, dopo la precedente consegna di un primo lotto il 19 marzo scorso.

Ha provveduto personalmente al recapito il Dott. Luca Silingardi, Presidente del Club Rotary di Sassuolo e membro del Distretto Rotary 2072 dell’Emilia Romagna, che si sta prodigando nel sostenere il settore dell’Istruzione ad affrontare una crisi, mai vissuta in precedenza, legata all’intervenuta pandemia e all’emergenza socio-sanitaria da essa originata.

I nuovi device si vanno così ad aggiungere alla dotazione della scuola, messa già a disposizione degli studenti con particolari necessità, in modo da consentire loro di sfruttarne le potenzialità nelle attività didattiche miste, che hanno caratterizzato questi ultimi periodi scolastici e che, probabilmente, diverranno prassi comune in futuro per agevolare gli apprendimenti a tutti i livelli.

“Ringraziamo ancora il Rotary – ha detto il Dirigente scolastico – per l’attenzione costante che viene riservata al nostro Istituto, fiduciosi che questa collaborazione proseguirà anche in futuro, a beneficio della comunità educante”.