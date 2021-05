Qualche giorno fa, i Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme sono intervenuti in via Riniera, dove un operaio italiano di 43 anni, residente a Medicina e dipendente di un’azienda di Castel Guelfo specializzata nel giardinaggio, è rimasto ferito a una gamba da un taglio che si è provocato con la motosega che stava utilizzando per recidere il tronco di un albero.

Soccorso dai sanitari del 118, il malcapitato è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola dove è stato giudicato guaribile in quindici giorni.