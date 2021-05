Li hanno invitati a partecipare alla fase finale delle selezioni regionali della 34° edizione di Sanremo Rock (nella sezione Trend), in programma a San Lazzaro di Savena il prossimo 13 giugno. E’ il più longevo contest nazionale per gruppi emergenti, nato come costola del più famoso Festival della Canzone italiana e all’Ariston terrà la sua finale.

Sono i NO 3ND, complesso formatosi nel 1985 con sette elementi, tre dei quali costituiscono l’attuale formazione, caratterizzata ancora da due certezze: suonare un rock non facilmente inquadrabile perché spazia da un genere all’altro, loro si definiscono una band contromano, e suonare per divertimento.

Suonano nei locali in formazione acustica (piano, chitarra, voce), continuando a scrivere canzoni, sperimentando nuove soluzioni e collaborazioni.

Non sono più di primo pelo, eppure inseriti nella categoria ‘Trend’ perché il rock non ha età.

Armando Bolivar (alias Fausto Ferraboschi) è il batterista, chitarrista, cantante, autore e compositore di Vezzano sul Crostolo, nella vita produttore ed esportatore di lambrusco, nonché attore, dj radiofonico e componente dei Lambrusco Brothers

Fabio Pinca è il tastierista e autore-compositore; di Modena, impiegato in un gruppo della grande distribuzione, diplomato in pianoforte e scomposizione, scrive di musica classica e moderna. Ha suonato con Dante Meschiari e militato nel gruppo jazz-fusion ‘Soffici e sassofono’.

Stefano De Siena, spezzanese, è il front-man, autore-compositore, con incursioni alla chitarra, armonica, kazoo e percussioni. Archeologo classicista, ha scritto diversi saggi, libri didattici e divulgativi, racconti, poesie e sceneggiature.