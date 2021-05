Sono 23.247 gli sms con appuntamento per la vaccinazione già inviati ai 50/54enni autocandidatisi nei giorni scorsi, mentre i cittadini di questa fascia di età che si sono prenotati direttamente a partire dalla mezzanotte di oggi sono 3.995. Salgono così a 306.624 le prenotazioni complessive per le fasce di età alle quali è attualmente rivolta la campagna vaccinale.

Sono 339.728 le prime vaccinazioni e 185.697 le seconde, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 27 maggio. In totale 525.425.

Dei 65 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 47 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 9 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 2 mediante test per categoria, mentre è in corso l’indagine epidemiologica per 7.

Tra i 65 nuovi contagi, 38 sono inseriti in focolai e 27 sono sporadici. Nessun caso è stato importato dall’estero nè da altre regioni.