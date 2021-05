Poste Italiane comunica che è entrato in funzione un ATM Postamat di nuova generazione presso l’ufficio postale di via Beethoven a Massenzatico, in sostituzione del precedente che era stato oggetto di un attacco criminoso.

Dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore di banconote innovativo, il nuovo sportello automatico presenta moderni dispositivi di sicurezza, tra cui il macchiatore di banconote, che rende inutilizzabile il denaro sottratto in caso di atto vandalico. A maggior tutela della clientela è presente anche il nuovo sistema elettronico “antiskimming”, per impedire la clonazione delle carte di credito.

I cittadini hanno quindi nuovamente a disposizione l’ATM Postamat, in funzione 24 ore su 24 e disponibile tutti i giorni della settimana, che consente di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricaricare tutti i telefoni cellulari, pagare le principali utenze e oltre 2mila bollettini di conto corrente postale e ricaricare la carta prepagata Postepay.

Oltre che dai possessori di carta Postepay, l’ATM può essere utilizzato dai correntisti BancoPosta e dai possessori di libretto postale attraverso le rispettive carte Postamat e dai titolari di carte di credito aderenti ai più diffusi circuiti internazionali.