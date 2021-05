L’Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana ha eletto, nella serata di martedì 25 maggio, due Vice Presidenti per l’area Nord e per l’area Centro. Si tratta mons. Erio Castellucci, Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola e Vescovo di Carpi, per l’area Nord, e di mons. Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, Arcivescovo di Cagliari, per l’Area Centro.

Così i i vicari generali dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola, monsignor Giuliano Gazzetti, e della diocesi di Carpi, monsignor Ermenegildo Manicardi, a seguito dell’annuncio dato questa mattina dalla Conferenza Episcopale Italiana dell’elezione dei due nuovi vicepresidenti.

«Con il Sì alla chiamata che ha ricevuto il nostro arcivescovo Erio ad assumere l’incarico di vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana per l’area Nord Egli ci ha dimostrato, ancora una volta e in modo esemplare, il suo amore e la sua fedeltà alla Chiesa, ben oltre i confini delle chiese di Modena-Nonantola e di Carpi. Mentre all’arcivescovo Erio è chiesta una più stretta collaborazione con la presidenza della CEI in vista dell’imminente apertura di una fase sinodale della chiesa italiana, sentiamo in questa nomina anche la conferma del cammino di conversione pastorale e di rinnovamento missionario intrapreso dalle nostre due diocesi ora unite nella guida di un unico Pastore; inoltre per le nostre due diocesi rappresenta uno stimolo ulteriore per vivere appieno quella sinodalità che ora tutta la chiesa italiana è chiamata ad esprimere. A questa nuova responsabilità assunta dall’arcivescovo Erio, tutte le componenti delle chiese di Modena-Nonantola e Carpi vorranno corrispondere con la preghiera, il sostegno nell’esercizio di una fattiva corresponsabilità all’arcivescovo, di cui ben conoscono lo spirito di servizio e di totale dedizione alle necessità del gregge a lui affidato».

L’elezione di monsignor Castellucci, per il Nord. Gian Carlo Muzzarelli: “Incarico significativo all’inizio del cammino del Sinodo”

“Buon lavoro, don Erio”. Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha commentato così la notizia dell’elezione di monsignor Erio Castellucci, arcivescovo abate di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, a vice presidente della Cei. L’Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, infatti, ha eletto due vice presidenti, uno per l’area Nord e uno per l’area Centro, il primo è appunto don Erio.

“Si tratta di un incarico significativo – ha aggiunto il sindaco – che arriva proprio all’inizio del cammino del Sinodo, un appuntamento che, come ha sottolineato papa Francesco, coinvolgerà tutta la Chiesa a partire dalle comunità locali”.