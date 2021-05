Firmato protocollo tra ACER e Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna per locazioni abitative in favore dei Carabinieri in servizio nella provincia di Bologna E’ stato firmato questa mattina dal Presidente di ACER Bologna Alessandro Alberani e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna Pierluigi Solazzo – presente il Comandante di Legione Gen. Davide Angrisani – un protocollo d’intesa per la messa a disposizione di alloggi non Erp a canone concordato in favore di militari dell’Arma in servizio nella provincia di Bologna.

Per partecipare alla domanda occorre avere un ISEE compreso tra i 5.000 e i 41.908 euro, un valore mobiliare lordo non superiore a 80.000 euro e non possedere un alloggio adeguato alle necessità del nucleo familiare.

ACER ha attualmente reso disponibili per i Carabinieri tre alloggi in zona Saffi, Reno e Navile per una, tre e fino a quattro persone. Il canone d’affitto mensile varia da 283 a 376 euro, a cui occorre poi aggiungere le spese accessorie.

“Si tratta di un’iniziativa molto importante per ACER – ha detto il presidente Alberani – che rinnova e amplia la collaborazione con le forze dell’ordine, con le quali abbiamo un dialogo sempre proficuo. Agevolare l’alloggio di carabinieri nelle nostre case significa anche potenziare la sicurezza collettiva”.

“Siamo molto soddisfatti di aver realizzato con ACER questa iniziativa – ha detto il Colonnello Solazzo – importante sia per il benessere dei carabinieri che operano nella provincia di Bologna, che possono avvalersi di soluzioni abitative funzionali specie per chi lavora lontano dai luoghi d’origine, sia per la rassicurazione sociale a favore di cittadini dimoranti in taluni ambiti territoriali”.