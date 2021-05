Martedì 25 maggio (ore 18.00; ingresso dalle 17.30) al Piccolo Teatro di piazza IV Novembre presentazione del progetto “Nessun posto è bello come casa mia”.

Riflettere sul periodo trascorso in quarantena/lockdown è un modo per far germogliare un tempo di solitudine e tramutarlo in un’esperienza di comunità immaginando un futuro di una nuova socialità. A un anno di distanza dall’avvio del progetto incontriamo i partecipanti e presentiamo gli esiti creativi delle iniziative “Ricette al Parco”, “Tempo Creativo”, “Raccontiamoci”.

Il progetto iniziato nel 2020 prende il nome dalle parole di Dorothy del “Mago di Oz”. Se l’obiettivo, in termini di animazione comunitaria e di valore simbolico, era mantenere un dialogo immaginario attraverso uno scambio di qualcosa di sé (una ricetta preziosa, un prodotto della propria manualità, la condivisione di un vissuto) per “nutrire” le relazioni di comunità distanza, il mezzo è stato offrire occasioni molteplici e diversificate di espressione di se stessi e delle proprie competenze.

C’è chi ha partecipato a “Ricette al Parco” condividendo la propria ricetta più cara ed apprezzata, c’è chi in “Raccontiamoci” con una video-intervista ha narrato come ha attraversato il periodo della quarantena e di come ha affrontato il disagio e la sofferenza che ha comportato, c’è chi ha espresso le proprie emozioni dando spazio alla creatività e alla manualità con “Tempo creativo”.

In questo incontro pubblico saranno presentati gli esiti del progetto, un progetto che, a distanza di un anno, assume il carattere della documentazione storica e ha come protagonisti i cittadini e i loro vissuti.

“Nessun posto è bello come casa mia” è un progetto di Comune di Sant’Ilario d’Enza e Unione Val d’Enza in collaborazione con le associazioni L’aggregAZIONE, Avis Calerno Odv, Football Club ’70, ASD Sporting Club Sant’Ilario.