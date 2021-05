Il termine ultimo per potersi iscrivere ai centri estivi comunali è giovedì 27 maggio. Le domande saranno raccolte online, attraverso il portale presente sul sito del Comune, e potranno essere presentate solo da famiglie con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa. Per iscriversi, necessario essere in possesso di credenziali Spid.

Il centro estivo infanzia (3-6 anni) sarà aperto dal 1° al 30 luglio e dal 23 agosto al 3 settembre.

Il centro estivo scuola primaria e secondaria (solo 1° e 2° classi) dal 14 giugno al 30 luglio e dal 23 agosto al 3 settembre.

Il costo è di 50 euro a settimana per i residenti, e 60 euro a settimana per i non residenti. La quota non comprende il pasto giornaliero. Le famiglie che effettueranno l’iscrizione saranno informate sulle modalità di svolgimento del servizio in dipendenza dell’evolversi della situazione Covid-19.

Per utilizzare spazi più ampi e garantire il corretto distanziamento richiesto dalle normative emergenziali, verranno individuate diverse sedi per ogni centro estivo, in continuità con quanto fatto nel 2020.

Per informazioni e assistenza alla compilazione delle domande è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione: tel. 0536/833420 o mail scuola@fiorano.it o ancora canale Telegram @scuolafiorano.