E’ il poeta romano Pietro Catalano il vincitore della prima edizione del Concorso di Poesia intitolato a don Carlo Lamecchi, con “Il canto dell’usignolo”, mentre “Custodisci il Creato” sarà il tema dell’edizione del 2022.

Ieri sera a villa Giacobazzi, nel corso dell’ultima giornata di Parole in Città, è andata in scena la premiazione della sezione adulti del concorso, alla presenza dell’Amministrazione Comunale, dell’Associazione Amici di Don Carlo, di Roberto Alperoli e dei giurati, durante la quale è stato svelato anche il tema della prossima edizione.

Questa la classifica finale della sezione adulti:

1. Catalano Pietro: “Il canto dell’usignolo”

2. Chierici Fabio: “Diletta”

3. Vecchi Andrea: “36 versi per Daunte Wright”

4. Artale Stefania e Gruppo Educativa Territoriale UCDC Formigine : “Ti racconterò”

5. Nanini Elisa: “Abitudine di luce”

6. Barbetti Mauro: “Memoriale”

7. Orlandini Annalisa: “Donne senza nome”

8. Buffagni Lara: “Parole mal(e)dette”

9. Menziani Luisa: “Posa le tue labbra”

10. Cavani Sara: “Mandala”

Per questa prima edizione è stata realizzata la pubblicazione “Chiamami per nome” edita da Incontri Editrice e da oggi in vendita: il ricavato finanzierà gli importanti progetti dell’Associazione Amici di Don Carlo.