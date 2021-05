La centenaria Fiera di Soliera, prevista intorno alla festività del patrono San Giovanni Battista, quest’anno torna a svolgersi, dopo aver saltato un anno per via della pandemia da Covid19. Si terrà giovedì 24, sabato 26 e domenica 27 giugno. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, in accordo con la Fondazione Campori, tenuto conto delle decisioni prese a livello statale e regionale sugli eventi all’aperto e il contrasto alla diffusione del Covid19.

Protagonista assoluto dell’edizione 2021 tornerà ad essere il Tortellone Balsamico di Soliera, il tradizionale piatto che quest’anno verrà proposto per la prima volta in piazza Lusvardi dai volontari della Compagnia Balsamica.

“Siamo felici di poter ricominciare a celebrare la nostra festa più popolare”, spiega il sindaco Roberto Solomita. “Ovviamente questa non potrà che essere un’edizione in forma più contenuta rispetto alle dimensioni a cui eravamo abituati prima dello scoppio della pandemia. Tuttavia vogliamo dare un segnale di ripartenza della convivialità diffusa e offrire al contempo un’opportunità di sostegno alle attività economiche del centro storico.”