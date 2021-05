Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale (BO) in occasione del 29° anniversario dell’eccidio di Capaci, hanno consegnato al Vice Presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno, Dott.ssa Silvia Manfredini, un lenzuolo raffigurante i volti dei Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che, nell’ambito del progetto “Spazi capaci/Comunità Capaci”, è stato esposto sul balcone dell’edificio comunale di via Marco Emilio Lepido.

L’iniziativa s’inquadra in un più ampio contesto nel quale l’Arma dei Carabinieri sostiene in via esclusiva la Fondazione “Falcone” che ha recapitato i lenzuoli, delle dimensioni di circa 2×3 metri, raffiguranti i volti dei Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ad alcuni Comandi Provinciali Carabinieri d’Italia, tra cui quello di Bologna.