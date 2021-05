Domenica 23 maggio alle 10, all’ombra del gigantesco ciliegio di Correggio, Carlo Mantovani, giornalista dendro-gastronomico spiegherà cosa si intende per “Paesaggezza” e l’importanza dei patriarchi da frutto come modello di turismo “dendrogastronomico”, tra grandi alberi e grandissimi piatti. L’iniziativa di svolgerà nel rispetto dei protocollo Covid. Per informazioni, WhatsApp al 388 3466199 oppure su messanger https://www.facebook.com/carlo.mantovani.98?fref=ts



